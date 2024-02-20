ميدو: لابد من إعطاء الفرصة لـ جوميز.. وناصر ماهر صفقة بشخصية الزمالك

قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إن المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه جوميز يحتاج إلى الوقت من أجل إظهار إمكانياته مع القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أحمد حسام ميدو، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق “لابد من إعطاء الفرصة الكاملة لـ جوزيه جوميز فى نادي الزمالك ولا يتم الحكم عليه بشكل سريع الرجل مازال حتي الآن يقوم بالتعرف على الأجواء واللاعبين”.

وتابع “ناصر ماهر لاعب بشخصية نادي الزمالك ولاعب رائع وإمكانيات رائعة، وأتوقع أن يتألق مع النادي”.