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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك يفوز على هيليوبوليس بدوري المحترفين

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هيليوبوليس بنتيجة 28/26 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك على هيليوبوليس بنتيجة 16/9 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 28/26

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الجزيرة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي في إطار الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح مدرباً للحراس.

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