قوات الدعم السريع تستهدف محطة نفطية بـ"الأبيض".. و إجلاء جميع العاملين

استهدفت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، محطة نفطية بمنطقة مخاليف بولاية النيل الأبيض، بحسب قناة "العربية".

مقتل شخص و إصابة آخرين

وأكدت المصادر مقتل مهندس وإصابة آخرين بهجوم للدعم السريع على محطة نفط بمسيّرة، لافتة إلى أنه تم إجلاء كل العاملين في المحطة بعد الهجوم.

و أستعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة كازقيل (40 كلم) جنوب مدينة الأُبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على كازقيل خلال الأشهر القليلة الماضية.

و بحسب العربية، دخلت قوات الجيش السوداني منطقة "أم دم حاج أحمد" بولاية شمال كردفان، التي دخلتها قوات الدعم السريع مؤخراً ونزح معظم السكان منها.