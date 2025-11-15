وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وأستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، اليوم 15 من نوفمبر 2025م، في جلسة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد محمود خميس فرج - المعيد بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان: "محدثو مصر عبر القرون ومروياتهم - مرويات الإمام عمرو بن خالد بن فروخ الحراني المصري، المتوفى سنة 229هـ، جمع أحاديثه ودراستها وبيان العلل الموجودة فيها من كتب السنة المسندة".

وضمت لجنة المناقشة والحكم - إلى جانب وزير الأوقاف المشرف الأصلي على الرسالة - كلًا من: الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة (مناقشًا داخليًا)، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف - أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بأسيوط (مناقشًا خارجيًا).

واستقبل وزير الأوقاف لدى وصوله كلية أصول الدين كلٌ من: الأستاذ الدكتور محمود محمد حسين - عميد الكلية، والأستاذ الدكتور مصباح منصور - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور جلال عجوة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة الذين رحبوا به.

وخلال المناقشة، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بجهد الباحث، وما اتسمت به الرسالة من دقة في جمع المرويات وتوثيقها، معتبرًا هذا النوع من الدراسات إضافة مهمة لخدمة علوم الحديث الشريف وربط الباحثين بمناهج الأئمة المتقدمين.

وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.

وفي إطار من الود والتقدير، قام وزير الأوقاف عقب المناقشة بزيارة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، حيث أعرب عن بالغ سعادته بلقاء كبار علمائها، مؤكدًا اعتزازه بالدور العلمي والفقهي الرائد الذي تضطلع به الكلية في ترسيخ مناهج الفقه الأصيل وصناعة الكفاءات العلمية والدعوية.

وكان في استقباله عميد الكلية الأستاذ الدكتور عطا السنباطي، وعدد من كبار العلماء، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور عبد الله النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية، وجمع من الأساتذة والرموز العلمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الكبرى، ولا سيما الكليات الشرعية، دعمًا لمسيرة التجديد وترسيخ منهج الاعتدال وبناء الوعي الرشيد.