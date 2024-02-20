رشاقة ملفتة| مريم الدباغ تطل بالأسود من الجيم

شاركت الفنانة التونسية مريم الدباغ، متابعيها، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مريم الدباغ، في الصور في الجيم، وأداء بعض التمارين الرياضية، بملابس رياضية جرئية، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع مكياج رقيق، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها.



يذكر ان مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت.

وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.