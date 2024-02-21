نور النبوي: كزبرة أطيب وأمتع قلب ممكن أقابله في حياتي

قال الفنان نور خالد النبوي أن تجربة نجاح فيلم " الحريفة " يعود بالاساس لفكرة " الكرو " وكل من وقف خلف الكاميرا وأن لو هناك سر حقيقي للنجاح فيبدا من المنتج طارق الجنايني والخلطة التي أحدثها داخل الفيلم بداية من " الكرو " ونهاية بالابطال " اسهمت في ذلك النجاح .



وتابع النبوي خلال لقاءه ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " المخرج عمل " سيستم " رائع إدانا الروح التي إشتغلنا بها والكاتب والسناريست إياد صالح عمل سكربت مكتوب على " المسطرة " لدرجة أننا كأبطال للفيلم داخلين على الحاجة جاهزة ".



وكشف عن علاقاته في الحياة مع ابطال الحريفة قائلا : " غزي كفنان إحنا عارفين بعض شوية قبل الفيلم لكن تحكمنا مدارس واحدة في التفكبر وبالتالي سهل الامر بيينا لاننا الاقرب للتفكير ولكن العنصر الحاكم بيننا جميعا أننا قريبين لبعضنا البعض لان قلوبنا طيبة بغض النظر عن التفكير ".



وعن شخصية أحمد خالد “ كوزبرة” قال : " أطيب وامتع قلب ممكن أققابله في حياتي كلها وشخص مساعد وكذلك عبد الرحمن محمد .. أنا لست مسؤول عن كل شي جميع الابطال محترفين منذ اليوم الاول وناجحين.