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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خطة مصرية طموحة لرفع صادرات التمور إلى 500 مليون دولار سنويًا

صدى البلد

تستهدف استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر “2024- 2029″، وصول صادرات التمور المصرية إلى نحو 500 مليون دولار سنويًا خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وأطلقت الاستراتيجية التي تم وضعها بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل.

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إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر 2024- 2029

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وتهدف الاستراتيجية لقطاع النخيل والتمور في مصر للسنوات الخمس المقبلة الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج بمصر إلى ما قيمته 250 مليون دولار سنويا، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%.

9.8 مليار جنيه قيمة إنتاج مصر من التمور

وتعد مصر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه، تمثل 18% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، وتنتج الدول العربية 72% من تمور العالم،  وفقا لمدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وساعد إدخال عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد، في زيادة إنتاجية النخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف، حيث وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم.

يأتي تطوير هذه الاستراتيجية بناءً على طلب رسمي من وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي.

وجاءت هذه الاستراتيجية المطورة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر (2016 – 2022) التي طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك كافة المساهمين في سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من “مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي” بوزارة التجارة والصناعة.

وجرى تحديث هذه الاستراتيجية بناء على التقدم المحرز بالاستراتيجية السابقة للنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر 2016-2022، وقد استخدم فريق العمل أحدث الطرق والنظم لوضع استراتيجية مصر للتمور والبلح لعام 2024- 2029، حيث تم وضع أهداف محورية قابلة للتحقيق للأعوام الخمس القادمة 2024 – 2029.

كما تم وضع البرامج المختلفة والمشاريع الخاصة بكل مرحلة من سلسلة التوريد، وفتح الباب لإضافة وتعديل البرامج والأهداف للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية،  وتحتوي الاستراتيجية على عدد من التوصيات على صعيد إنتاج وجودة التمور، والتعبئة والتصنيع والتصدير والتسويق.

التمور مصر صادرات التمور 500 مليون دولار الاستراتيجية

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