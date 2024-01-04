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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رقم 1 فى إنتاج التمور| برلماني يكشف أجود الأنواع وأماكن الزراعة

التمور
التمور

كشف النائب هشام الحصري  رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن مصر هي رقم واحد في كمية إنتاج التمور، لافتا إلى أن أنواع التمور في مصر جيدة جدا ولكن أغلبها محلية وغير قابلة للتصدير وتداولها بصورة جيدة، ومن هنا جاء توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة ٢ ونصف مليون نخلة جزء منهم في توشكي وجزء منهم في محافظة الوادي الجديد.

وأعلن الحصري خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة ، المذاع على فضائية أى تي سي، تقديم الإعلامية إنجي أنور، أن الرئيس السيسي قد وجه  أيضا بزيادة الـ ٢ ونصف مليون نخلة إلى ٥ مليون نخلة في محافظة الوادي الجديد.

أنواع البلح


وأوضح هشام الحصري، أن الأنواع الجديدة التى يتم زراعتها في البلح هو البرحي والمجدول مؤكدا  انخفاض سعره وطعمه المتميز، ولكن ثمرة المجدول تحتاج لرعاية خاصة بعد الحصاد، حيث بدأت بعض المؤسسات الخاصة مثل جمعية " هي"  فهي الجميعة التى تمتلك كل مصدرين مثر بدأت اليوم بتقديم توصيات للمزراعين وتقدم لهم الخدمات يحث  يستطيعون زراعة أنواع البلح القابلة للتصديؤ وايضا التي يتم استهلاكها في السوق المحلى.

الوادي الجديد ومطروح وسيوة أقوي المحافظات فى أنتاج الانواع المتميزة للتمور

وتابع النائب: بدأنا نعمل مصانع للبلح وخاصة في محافظات الوادي الجديد ومطروح،  لان سيوة مشهورة بزراعة اصناف البلح، فالنوع السيوي من الأنواع المتميزة جدا.

سيوة الوادى الجديد مطروح المجدول مجلس النواب رئيس لجنة الزراعة نخلة انواع البلح البلح رقم واحد في كمية إنتاج التمور

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