قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في 18 مايو الحالي في تونس، حيث أعلن عن قرار يمنع جميع اللاعبين والمسؤولين والجهاز الفني من إدلاء أي تصريحات أو حوارات إعلامية خلال الفترة المتبقية قبل المباراتين النهائيتين، باستثناء المؤتمرات الصحفية المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

تمكن النادي الأهلي من التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

من جهته، نجح نادي الترجي في التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه ذهابًا وإيابًا في نصف النهائي على حساب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0.