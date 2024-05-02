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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدرديري: مع احترامي لـ الترجي مينفعش يعمل راسه براس الأهلي

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي عمرو الدرديري، أحقية فوز النادي الاهلي ببطولة دوي ابطال افريقيا علي نظيره الترجي التونسي.

وكتب "الدرديري"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، “كلمتين مهمين وبجد مش هزار، وبعيداً عن التعصب زي مابتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية، أنا بتمنى فوز الاهلي على الترجي من كل قلبي، ومينفعش حد غير الاهلي يكسب البطولة دي بالتحديد”. 

وتابع "مع احترامي للترجي مينفعش يعمل راسة براس الأهلي، ولا يبقى في مقارنة معاه اصلا وان شاء الله الأهلي هيحسم اللقب من رادس كمان ويجي في مصر يحتفل بالكاس".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

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