قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في انتخابات قياسية
محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 5 معلومات عن إياب الأهلي وبطل بوروندي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يجوز قبول الهدية من صاحب المال الحرام؟.. الدكتور يسري جبر يُوضح الحكم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن المسلم مطالب بالتأكد من مصدر الهدية أو الدعوة قبل قبولها، مشددًا على ضرورة الاطمئنان إلى أن المال أو الطعام المقدم من الحلال الخالص البعيد عن الشبهات.

 حكم الهدية من المال الحرام

وأوضح خلال برنامج "اعرف نبيك" على قناة الناس، أن من كان معروفًا بأن ماله من مصدر محرم أو يمتهن عملًا لا يقره الشرع، فالأفضل الاعتذار عن قبول الهدية أو الدعوة، خصوصًا إذا كان الهدف منها المنّ أو كسب النفوذ أو إسكات النصيحة.

الهدية ليست وسيلة لتحقيق المصالح

وأشار الدكتور جبر إلى أن بعض الناس يستخدمون الهدايا وسيلة لتحقيق مصالح أو للتغاضي عن الأخطاء، وهذا لا يجوز شرعًا، داعيًا المسلمين إلى التعامل بحكمة واتزان في مثل هذه المواقف، مع الحفاظ على النية الطيبة والخلق الحسن.

 النصح بالحكمة والرحمة

وبيّن أن على المسلم أن ينصح صاحب المال الحرام برفق ورحمة دون فضيحة أو تعالٍ، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي يدعو إلى التراحم ونبذ البغضاء بين المسلمين
وأضاف أنه من الحكمة أحيانًا قبول الدعوة دون تناول الطعام مراعاةً لخاطر الداعي، كأن يعتذر الضيف لكونه صائمًا، ويغتنم وجوده في البيت للصلاة والذكر والدعاء بالهداية لأهل المكان.
واختتم الدكتور يسري جبر حديثه مؤكدًا أن الرحمة والرفق هما السبيل الحقيقي للإصلاح، فالنبي ﷺ بأخلاقه الطيبة حوّل القلوب من الكفر إلى الإيمان، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هي أبلغ وسائل التأثير في القلوب وتقويم السلوك.

الدكتور يسري جبر علماء الأزهر الشريف حكم قبول الهدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

ترشيحاتنا

مهرجان قنا للفنون والحرف الثراثية

برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية الأسبوع المقبل

قاسم الدالي

فى ذكراه.. قصة مشهد قاسم الدالى مع عادل أدهم

مهرجان الموسيقى العربية

مهرجان الموسيقى العربية.. الصور الكاملة لحفلتي مي فاروق وعلي الحجار

بالصور

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد