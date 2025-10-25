هل يجوز قبول الهدية من صاحب المال الحرام؟.. الدكتور يسري جبر يُوضح الحكم

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن المسلم مطالب بالتأكد من مصدر الهدية أو الدعوة قبل قبولها، مشددًا على ضرورة الاطمئنان إلى أن المال أو الطعام المقدم من الحلال الخالص البعيد عن الشبهات.

حكم الهدية من المال الحرام

وأوضح خلال برنامج "اعرف نبيك" على قناة الناس، أن من كان معروفًا بأن ماله من مصدر محرم أو يمتهن عملًا لا يقره الشرع، فالأفضل الاعتذار عن قبول الهدية أو الدعوة، خصوصًا إذا كان الهدف منها المنّ أو كسب النفوذ أو إسكات النصيحة.

الهدية ليست وسيلة لتحقيق المصالح

وأشار الدكتور جبر إلى أن بعض الناس يستخدمون الهدايا وسيلة لتحقيق مصالح أو للتغاضي عن الأخطاء، وهذا لا يجوز شرعًا، داعيًا المسلمين إلى التعامل بحكمة واتزان في مثل هذه المواقف، مع الحفاظ على النية الطيبة والخلق الحسن.

النصح بالحكمة والرحمة

وبيّن أن على المسلم أن ينصح صاحب المال الحرام برفق ورحمة دون فضيحة أو تعالٍ، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي يدعو إلى التراحم ونبذ البغضاء بين المسلمين

وأضاف أنه من الحكمة أحيانًا قبول الدعوة دون تناول الطعام مراعاةً لخاطر الداعي، كأن يعتذر الضيف لكونه صائمًا، ويغتنم وجوده في البيت للصلاة والذكر والدعاء بالهداية لأهل المكان.

واختتم الدكتور يسري جبر حديثه مؤكدًا أن الرحمة والرفق هما السبيل الحقيقي للإصلاح، فالنبي ﷺ بأخلاقه الطيبة حوّل القلوب من الكفر إلى الإيمان، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هي أبلغ وسائل التأثير في القلوب وتقويم السلوك.