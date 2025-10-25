قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الصلاة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
متى يغلق باب التوبة؟.. علي جمعة: مفتوح دائما إلا في وقتين
أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل
وزير الري: الدولة تمتلك رؤية مسبقة للتعامل مع أي طوارئ في النيل .. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
سيف زاهر عن فريرا : زود الفجوة بين محمد السيد وجماهير الزمالك
كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى خلال نصف ساعة ؟
الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا
لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر
رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان
عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت
أرواح ركاب القطار مهددة .. صرخة أهالي سوهاج من سوء رصيف محطة البلينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري:أطفال الشوارع موجودون منذ عصر الرسول..والتربية علم يحتاج إليه الآباء

أرشيفية
أرشيفية

أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن سن الرشد عند الأطفال يختلف من مرحلة زمنية لأخرى، نتيجة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تحدث في المجتمعات عبر الزمن.

أطفال الشوارع موجودون منذ قديم الزمان

وأضاف خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن أطفال الشوارع كانوا موجودين منذ عصر سيدنا رسول الله، وأيضًا من يعيشون بدون أب أو أم، إلا أن الأزمات والمشكلات الحالية لم تكن موجودة في تلك الفترات.

دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

أوضح الشيخ عطية أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تتحمل جزءًا من المسؤولية فيما يتعلق بوضع الأطفال، مشيرًا إلى وجود مخالفات في بعض دور الرعاية التي تؤثر على سلوك الأطفال وتطورهم.

التربية علم يحتاجه الآباء قبل الإنجاب

وأشار إلى أن التربية علم، وهناك آباء يحتاجون للتثقيف والتوجيه قبل تحمل مسؤولية تربية الأبناء، محذرًا من أن إهمال هذا الجانب يؤدي إلى مشاكل مجتمعية لاحقًا.

الشيخ عطية محمد عطية علماء الأزهر الشريف الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

الإيجار القديم - أرشيفية

موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

محكمة

قرار بشأن القبض على متهمين بتعاطى المخدرات بالشارع فى القاهرة

حبس

قرار بشأن المتهمين بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب

محكمة

عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار عاجل بشأن سائق سيارة أجرة في سوهاج

بالصور

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد