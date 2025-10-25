أزهري:أطفال الشوارع موجودون منذ عصر الرسول..والتربية علم يحتاج إليه الآباء

أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن سن الرشد عند الأطفال يختلف من مرحلة زمنية لأخرى، نتيجة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تحدث في المجتمعات عبر الزمن.

أطفال الشوارع موجودون منذ قديم الزمان

وأضاف خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن أطفال الشوارع كانوا موجودين منذ عصر سيدنا رسول الله، وأيضًا من يعيشون بدون أب أو أم، إلا أن الأزمات والمشكلات الحالية لم تكن موجودة في تلك الفترات.

دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

أوضح الشيخ عطية أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تتحمل جزءًا من المسؤولية فيما يتعلق بوضع الأطفال، مشيرًا إلى وجود مخالفات في بعض دور الرعاية التي تؤثر على سلوك الأطفال وتطورهم.

التربية علم يحتاجه الآباء قبل الإنجاب

وأشار إلى أن التربية علم، وهناك آباء يحتاجون للتثقيف والتوجيه قبل تحمل مسؤولية تربية الأبناء، محذرًا من أن إهمال هذا الجانب يؤدي إلى مشاكل مجتمعية لاحقًا.