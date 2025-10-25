قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع

إسراء صبري

بالرغم من توقف الحرب والعمل على عودة الحياة مرة أخرى إلى قطاع غزة، إلا أن الشعب الفلسطيني مازال يعاني بسبب الاحتلال والحصار المفروض على القطاع، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة صغيرة مكتظة، محرومين من أبسط مقومات الحياة.

 فالكهرباء لا تصل إلا لساعات محدودة يوميًا، والمياه ملوثة أو شحيحة، والبطالة بين الشباب تتجاوز معدلات قياسية. 

جهود الدولة المصرية 

الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57

وتعمل الدولة المصرية في الوقت الحالي على إدخال المساعدات الإنسانية والشاحنات بشكل يومي، كما تعمل على إنشاء مخيمات لإيواء العائدين إلى غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من البقاء فوق أرضه رغم الظروف الصعبة.

اللجنة المصرية تسير قافلة المساعات الأكبر إلى غزة

قافلة المساعدات الإنسانية

وقال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إن اللجنة المصرية قامت بتسيير القافلة الأولى والأكبر من نوعها، والتي تضم نحو خمسين شاحنة محملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية، في طريقها إلى مدينة غزة والشمال.

جهود سياسية وإنسانية 

قمة شرم الشيخ للسلام

ووجهت الفصائل الفلسطينية رسالة تقدير وشكر إلى مصر والوسطاء الدوليين على جهودهم المستمرة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومساعيهم المتواصلة لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وأكدت الفصائل أن الدور المصري كان وما زال محوريًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتوحيد الموقف العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات السياسية والإنسانية الراهنة.

