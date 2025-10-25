مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع

بالرغم من توقف الحرب والعمل على عودة الحياة مرة أخرى إلى قطاع غزة، إلا أن الشعب الفلسطيني مازال يعاني بسبب الاحتلال والحصار المفروض على القطاع، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة صغيرة مكتظة، محرومين من أبسط مقومات الحياة.

فالكهرباء لا تصل إلا لساعات محدودة يوميًا، والمياه ملوثة أو شحيحة، والبطالة بين الشباب تتجاوز معدلات قياسية.

جهود الدولة المصرية

وتعمل الدولة المصرية في الوقت الحالي على إدخال المساعدات الإنسانية والشاحنات بشكل يومي، كما تعمل على إنشاء مخيمات لإيواء العائدين إلى غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من البقاء فوق أرضه رغم الظروف الصعبة.

اللجنة المصرية تسير قافلة المساعات الأكبر إلى غزة

وقال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إن اللجنة المصرية قامت بتسيير القافلة الأولى والأكبر من نوعها، والتي تضم نحو خمسين شاحنة محملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية، في طريقها إلى مدينة غزة والشمال.

جهود سياسية وإنسانية

ووجهت الفصائل الفلسطينية رسالة تقدير وشكر إلى مصر والوسطاء الدوليين على جهودهم المستمرة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومساعيهم المتواصلة لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وأكدت الفصائل أن الدور المصري كان وما زال محوريًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتوحيد الموقف العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات السياسية والإنسانية الراهنة.