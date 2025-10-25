انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟

تشهد أسعار البيض اليوم السبت انخفاضا ملحوظا فى الأسواق حيث تتراوح كرتونة البيض حاليا من 145 لـ 150 جنيهًا بعدما كانت سعرها يتراوح بين 160 و 165 جنيهًا ، أى انخفضت حوالى 20 جنيهات.

أسعار البيض اليوم



وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 135 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



كما يصل سعر البيضة الواحدة من بيض السمان إلى 2 جنيها .

أسباب تراجع أسعار البيض

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا ملموسًا خلال الأيام الماضية، لتصل إلى نحو 135 جنيهات للكرتونة في المزرعة، وتُطرح للمستهلك بسعر يدور حول 145 جنيهًا، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب 20% عن الأسعار السابقة، بفضل انتظام الدورات الإنتاجية واستقرار منظومة الإنتاج.

أوضح الزيني أن الأسعار تراجعت خلال الفترة الماضية إلى حدود 60 جنيهًا للكيلو، وهو رقم يقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، نتيجة زيادة الإنتاج، واستقرار توفير الأعلاف، وتوافر مخزون كافٍ من الذرة والصويا، قبل أن تتحرك الأسعار مؤخرًا لتتراوح بين 79 إلى 80 جنيهًا.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن الحفاظ على استدامة واستمرارية الإنتاج هو الأساس لضمان وفرة المنتج وتوازن الأسعار، وهو ما يستدعي تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009، مؤكدًا أن معظم الدول تسعى للحد من تداول الطيور الحية بهدف تقليل الفاقد خلال حلقات التداول حتى يصل المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة.

الزراعة تطرح بيض بأسعار مخفضة



ومن جانبها ، أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، قافلة مكونة من 6 سيارات محملة ببيض المائدة، بسعر 140 جنيه للكرتونة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ببعض الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، أن تلك القافلة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف محاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالمساهمة في خفض الأسعار.

وأشار الخطيب، إلى أنه تم طرح كميات ظن بيض مائدة عالي الجودة من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتم طرحه في منافذ متنقلة بميادين القاهرة الكبرى والمناطق الأكثر احتياجاً بأسعار تنافسية تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، ذلك بالإضافة إلى المنافذ الثابتة التابعة الهيئة بديوان الهيئة ومديرياتها بالمحافظات.