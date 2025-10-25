قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد الحلو يكشف كواليس إقامة حفل أكتوبر في الأوبرا بتوجيه من وزير الثقافة

الفنان محمد الحلو
الفنان محمد الحلو
محمد شحتة

أعرب الفنان الكبير محمد الحلو، عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي شاركه فيها النجمان الكبيران هاني شاكر ومحمد ثروت، بمصاحبة مطربي الأوبرا، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل لافت من الجمهور.

وأوضح محمد الحلو في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الفكرة كانت فكرة الوزير، وهو الذي اقترح أن تُقام الاحتفالية هذا العام في دار الأوبرا المصرية، بدلاً من الأماكن المعتادة التي كنا نحتفل فيها سنوياً داخل مؤسسات الجيش المصري.. وقد تواصل معالي الوزير معي ومع الأستاذ هاني شاكر والأستاذ محمد ثروت، بالإضافة إلى مطربي الأوبرا، من أجل تقديم ليلة فنية تليق بمناسبة أكتوبر المجيدة".

وأضاف الفنان الكبير، قائلاً: "الاستقبال كان هائلًا بالفعل، وأنا بجد ارتعشت من فرحة الجمهور واستقبالهم لنا، وحسّيت بحب الناس الكبير، وإن شاء الله دايمًا يكون فيه حاجات جديدة أقدر أقدّمها تحترم الجمهور وتسعده."

واختتم الحلو حديثه بالتأكيد على أن احتفالات أكتوبر تظل مناسبة خالدة في وجدان كل مصري، مشيرًا إلى أن الفن هو أحد أشكال التعبير عن الانتماء والاعتزاز بالوطن، وأن الغناء في هذه المناسبة يحمل طابعًا خاصًا يعكس روح الانتصار والفخر بالجيش المصري.

محمد الحلو المسرح الكبير انتصارات أكتوبر احتفالات أكتوبر الغناء الوطن الجيش المصري

