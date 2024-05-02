لو بيتك صغير.. 8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

تشكو بعض السيدات من ضيق مساحة الشقة وبالأخص غرف المعيشة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استخدام هذه الحيل البسيطة، للاستفادة من المساحة في بيتك الصغير وجعله يبدو أكبر وأكثر اتساعًا.

8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

إليك ثمانية حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف في منزل صغير:

الاستفادة من الجدران العمودية: استخدم الجدران بشكل كامل من الأرض حتى السقف، يمكنك تثبيت رفوف على الجدران لوضع الكتب والديكورات والأشياء الصغيرة الأخرى، يمكنك أيضًا تثبيت خطافات على الجدران لتعليق الأشياء مثل المفاتيح والحقائب.

الاستفادة من الأثاث متعدد الاستخدامات: اختر الأثاث الذي يوفر وظائف متعددة، على سبيل المثال، يمكنك اختيار سرير يحتوي على أدراج لتخزين الملابس أو اختيار طاولة قهوة تحتوي على رفوف لتخزين الكتب والمجلات.

حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

استخدام المرايا: قم بتعليق المرايا على الجدران لإضفاء شعور بالتوسع والإضاءة في الغرفة. يمكنك أيضًا استخدام المرايا الكبيرة لتعكس الضوء وتعزيز الشعور بالفسحة.

حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

الاستخدام الذكي للتخزين: استخدم حلول تخزين ذكية مثل الصناديق المكدسة والعلب المعلقة والسلال القابلة للطي. يمكنك أيضًا استخدام الأسرّة ذات التخزين التحتها لتخزين الأشياء غير الضرورية.

الأثاث المناسب للمساحة: اختر الأثاث المناسب لحجم الغرفة. يمكنك اختيار أثاث قابل للطي أو قابل للتكديس لتوفير المساحة عندما لا يتم استخدامه.

حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

استخدام الإضاءة الجيدة: استخدم الإضاءة الطبيعية بقدر الإمكان لجعل الغرفة تبدو أكبر وأكثر اتساعًا. قم بتثبيت الستائر الشفافة أو الأبواب الزجاجية للسماح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء.

التنظيم الجيد: حافظ على الترتيب والتنظيم في الغرفة. استخدم صناديق وسلال التخزين لتنظيم الأشياء وتجنب الفوضى.

الألوان الفاتحة: استخدم الألوان الفاتحة للجدران والأثاث لإضفاء شعور بالانفتاح والإشراق في الغرفة، تركز على الألوان مثل الأبيض والباستيل والألوان الناعمة.