اقتصاد الإمارات| غرفة الشارقة تنظم بعثة تجارية إلى الهند.. 5 مايو

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، بعثة تجارية إلى جمهورية الهند في 5 مايو الجاري، وذلك في إطار جهودها لدعم وتسهيل استكشاف وعرض أحدث الفرص الاستثمارية وتوسيع التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند، بهدف تحقيق زخم أكبر للتواصل بين المستثمرين في كلا البلدين وتنمية صادرات المنشآت الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

تضم البعثة التي يترأسها عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وزياد محمد خيرالله أمين الصندوق الفخري عضو مجلس الإدارة وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي ومروان سالم المهيري رئيس قسم المعارض وسلطان عبد الله آل علي رئيس قسم خدمة المستثمرين في الغرفة ، وعدد من رؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة.

وتشمل أنشطة البعثة عقد لقاءات في الفترة من 5 حتى 10 مايو الجاري مع مجتمعي الأعمال في كل من مدينتي تشيناي ومومباي بجانب زيارة عدد من المنشآت والشركات وعقد ملتقيات أعمال تضم مستثمرين ومسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية تستهدف تحقيق دفعة جديدة للعلاقات التجارية بين الشارقة والهند، والتنسيق للمزيد من اللقاءات المستقبلية التي تجمع رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين الإماراتي والهندي لزيادة الاستثمارات وتنمية الشراكات والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين والتي تشهد نمواً ملحوظا.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بالدولة إلى أنه في الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023 بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار بزيادة قدرها 5.8 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.