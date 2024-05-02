أخبار الفن| السقا مع زوجته بعرض فيلم السرب.. رسالة إسعاد يونس لـ ياسمين والعوضي

أحمد السقا مع زوجته في عرض فيلم السرب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: رسالة إسعاد يونس لـ ياسمين والعوضي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

نشرت الفنانة آمال ماهر، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال استعداداتها الأخيرة لحفل غدا الجمعة 3 مايو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

حرص صناع فيلم السرب، على حضور أول عرض له بالسينمات أمس الأربعاء 1 مايو بصحبة أسرهم، احتفالا ببداية عرضه العام.

وشهدت إحدى السينمات، حضور صناع فيلم السرب، منهم: (أحمد السقا، آسر ياسين، شريف منير، دياب، المخرج أحمد نادر جلال).

وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، رسالة إلى الفنان أحمد العوضي وزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال تواجدها بمعرض الكتاب بـ أبو ظبي.

يحل اليوم الخميس 2 مايو، ذكرى رحيل الفنان محمد رشدي، الذي ولد في 20 يوليو عام 1928، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2005، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ77 عاما.

يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ساهر له على مسرح أوبرا دبي يوم 31 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة رحمة رياض والفنان ناصف زيتون، المرتقب في ألمانيا يوم 1 يونيو، التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

نشر ياسين أحمد السقا، صورة لـ بوستر فيلم السرب، عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، بعد أول يوم عرض له أمس الأربعاء 1 مايو.

تحل اليوم الخميس 2 مايو، ذكرى رحيل الفنان وائل نور، الذى ولد بحي شبرا في القاهرة، في 24 أبريل عام 1961، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 55 عامًا.