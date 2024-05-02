تصل إلى 276 يورو..أسعار تذاكر حفل رحمة رياض وناصف زيتون بألمانيا

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة رحمة رياض والفنان ناصف زيتون، المرتقب في ألمانيا يوم 1 يونيو، التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل رحمة رياض وناصف زيتون، بين الفئات السعرية التالية: (56.20 يورو، 83.70 يورو، 94.70 يورو، 111.20 يورو، 138.70 يورو، 166.20 يورو، 171.20 يورو، 188.20 يورو، 193.70 يورو، 221.20 يورو، 248.70 يورو، 276.20 يورو).

ويعد حفل رحمة رياض مع ناصف زيتون، هو الأول لها بعدما وضعت مولودتها الأولى في شهر مارس الماضي.

رحمة رياض تضع مولودتها الأولى

في أخر شهر مارس الماضي، كشفت المغنية العراقية عن اسم وصورة مولودتها الأولى من زوجها ألكسندر علوم بعدما أنجبتها في تركيا منذ ساعات.

ونشرت رحمة رياض أول صورة لابنتها على انستجرام وكشفت عن اسمها:"عالية فرحتنا الأولى".

رحمة رياض تخسر حملها الأول

وفي بداية العام الماضي 2023، خسرت الفنانة رحمة رياض، حملها الأول بعد تعرضها لوعكة صحية، ونشرت رحمة رياض تغريدة لها عبر تويتر، طمأنت جمهورها على صحتها ولم تؤكد خبر وفاة طفلها، وقالت: "حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم تعرضت لوعكة صحية والحمد لله قاعدة أنحسن دعواتكم ليا بالشفاء.. أحبكم هواي".

أزمة رحمة رياض وشقيقها

من جهة أخرى، أثارت الفنانة رحمة رياض الجدل منذ فترة، وأعربت عن غضبها الشديد بعد ان علمت بقرار شقيقها بالتبرؤ منها وبعدها سامحته عندما اعتذر لها على ما بدر منه فى فترة ما.

وقالت رحمة رياض فى تصريحات تليفزيونية : "أعذره لأنه يعيش بمجتمع صعب، مجتمعنا العراقي يرفض حرية المرأة المُطلقَة، موضحةً أن الفيديو الذي نشره عن التبرؤ كان مستفزا جدًا.. بالبداية شعرت بالقهر والجرح والحزن من حديثه عني، ولكن كنت أقول مهما حدث يظل أخويا وسندي، وعندما أحتاجه سيقف بجانبي.

وأوضحت رحمة رياض ، قائلة : من كل قلبي غفرت له وسامحته، لأني أعلم بمدى صدق اعتذاره، وأعلم وأقدر أيضًا الظروف والمجتمع الذي يعيش به، حيث إن المجتمع يظل ينتقد ويعايرون الأشخاص بأقاربهم.