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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد السقا مع زوجته.. أسر نجوم فيلم السرب يحضرون عرضه الأول بالسينمات

عرض فيلم السرب
عرض فيلم السرب

حرص صناع فيلم السرب، على حضور أول عرض له بالسينمات أمس الأربعاء 1 مايو بصحبة أسرهم، احتفالا ببداية عرضه العام. 

وشهدت إحدى السينمات، حضور صناع فيلم السرب، منهم: (أحمد السقا، آسر ياسين، شريف منير، دياب، المخرج أحمد نادر جلال). 

وشهد عرض فيلم حضور أسري، أبرزهم: (أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وآسر ياسين وزوجته، ودياب وزوجته هاجر الأبياري، والمخرج أحمد نادر جلال مع زوجته). 

 

فيلم السرب

كشفت الشركة المنتجة لفيلم السرب عن خريطة عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة والتى تبدأ من اليوم الأربعاء.

وكتبت الشركة المنتجة لفيلم السرب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أماكن عرض الفيلم : سيعرض الفيلم في 50 سينما بالقاهرة الكبرى، بجانب عرضه في عدد من السينمات الأخرى بالإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

 

عرض فيلم السرب
عرض فيلم السرب
عرض فيلم السرب
عرض فيلم السرب
عرض فيلم السرب
عرض فيلم السرب
عرض فيلم السرب
عرض فيلم السرب
السرب فيلم السرب احمد السقا مها الصغير آسر ياسين دياب هاجر الأبيار أحمد نادر جلال

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