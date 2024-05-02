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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لسه بتحبوا بعض.. إسعاد يونس توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز والعوضي

إسعاد يونس - ياسمين
إسعاد يونس - ياسمين عبد العزيز - أحمد العزضي

وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، رسالة إلى الفنان أحمد العوضي وزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال تواجدها بمعرض الكتاب بـ أبو ظبي.  

وقالت إسعاد يونس لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: «اتهدوا بقى وأعملوا أي منظر طالما لسه بتحبوا بعض، قرفتونا في عيشتنا، ثم النصيب ده بتاع ربنا، والجميل في الموضوع أنهم بيكنو لبعض كل الحب والاحترام وربنا يكتب الخير اللي بنتمناه ليكم يارب». 

 

حلقة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس 

طرحت قناة dmc البرومو الدعائى لحلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.

وتحدثت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية وعلى رأسها انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

ووجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس سؤال لـ ياسمين عبد العزيز عن ما حدث أدي إلى الطلاق قائلة: أنتى كنتى بتحبيه أمال أيه اللى حصل؟ وكادت أن تبكي ياسمين عبد العزيز وانتهى البرومو دون الإجابة على السؤال ومن المفترض أن تعرض هذه الحلقة يومي الأثنين والثلاثاء القادمين.

 

انفصال ياسمين عبد العزيز 

سبق أن أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

 

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.

اسعاد يونس ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى الفنان احمد العوضي صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة

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