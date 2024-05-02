قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

إجتمع اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مع مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية ، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية ، للتأكيد على تعليمات وضوابط امتحانات الترم الثاني 2024 المقرر انطلاقها 8 مايو 2024 .
وفى بداية الإجتماع رحب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بجميع السادة الحضور وتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ومصلحة أبناؤه الطلاب ، كما تقدم بالتهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم ، وهنأ الجميع بمناسبة عيد العمال وأعياد الربيع متمنياً مزيداً من الحب والترابط والإخاء بين الجميع .
وبخصوص امتحانات الترم الثاني 2024 / شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإلتزام بما يلي :
- سرية الامتحانات: مسئولية المدير العام و الوكيل .
- عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات .
- تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية الثلاثة بالمرور على مقار لجان الامتحانات، (قبل الامتحانات ،
وليس اثناء الامتحانات) ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات .
- التأكد من نظافة الفصول والديسكات ومراعاة المسافات والمرحلة العمرية (بالنسبة لطلبة الإعدادية
والصف الأول والثانى الثانوى) .
- الإنتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة للمرافق دورات المياة .
الكهرباء - الأثاث .. إلخ) تفادياً لحدوث عوائق تؤثر على سير أعمال الامتحانات .
- التواصل مع السادة رؤساء الأحياء والإبلاغ عن أى إشغالات بمحيط وأسوار المدارس مقار اللجان والطرق المؤدية لها .
- تشكيل غرفة عمليات الإدارة (المدير العام + الوكيل + مدير التعليم الثانوى + موجه أول المادة +
مسئول التطوير + مسئول الأمن + عضو قانوني) .
- تفعيل القرار الوزاري الخاص بمكافحة الغش مع عمل محضر إثبات حالة لإى طارىء يحدث أثناء الإمتحانات .
- موافاة غرفة العمليات بالمديرية بموقف الغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة وتحديث
الموقف عند اللزوم (للشهادة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى ) .
- ممنوع تداول أى بيانات أو نتيجة أو إحصاءات خاصة بالإمتحانات لأى جهة إلا بعد إعتمادها وورود
فاكس من المديرية بالإعلان . مدير المديرية مباشرة).
- التبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها .
- يتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة الموجودة بالمستشفيات للشهادة الإعدادية.
- مراعاة إنتقاء رؤساء لجان سير إمتحانات الإعدادية .
- إعلان جداول الإمتحانات للطلبة فى أماكن ظاهرة وواضحة .
- الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو بأي وسيلة أخرى .
بالنسبة امتحانات الترم الثاني 2024 للصفوف النقل بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف
الثاني الإعدادي ، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ما يلي :
- إعلان جداول الإمتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة .
- الإلتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة من معالى محافظ القاهرة.
- الإمتحانات ليست موحدة على مستوى الإدارة التعليمية .
- مراعاة التصحيح بدقة والرصد أولاً بأول فى الشيت سواء كانت درجات او تقديرات .
- حظر دخول التليفونات المحمولة داخل اللجان مع الطلبة والملاحظين وعدم إثارة المشاكل ومنع الغش وإحكام السيطرة على اللجان .
- مراجعة النتيجة بدقة ولا يتم إعلانها إلا بعد إرسال فاكس من المديرية .