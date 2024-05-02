قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

إجتمع اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مع مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية ، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية ، للتأكيد على تعليمات وضوابط امتحانات الترم الثاني 2024 المقرر انطلاقها 8 مايو 2024 .

وفى بداية الإجتماع رحب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بجميع السادة الحضور وتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ومصلحة أبناؤه الطلاب ، كما تقدم بالتهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم ، وهنأ الجميع بمناسبة عيد العمال وأعياد الربيع متمنياً مزيداً من الحب والترابط والإخاء بين الجميع .



وبخصوص امتحانات الترم الثاني 2024 / شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإلتزام بما يلي :

سرية الامتحانات: مسئولية المدير العام و الوكيل .

عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات .

تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية الثلاثة بالمرور على مقار لجان الامتحانات، (قبل الامتحانات ،

وليس اثناء الامتحانات) ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات .

وليس اثناء الامتحانات) ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات . التأكد من نظافة الفصول والديسكات ومراعاة المسافات والمرحلة العمرية (بالنسبة لطلبة الإعدادية

والصف الأول والثانى الثانوى) .

والصف الأول والثانى الثانوى) . الإنتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة للمرافق دورات المياة .

الكهرباء - الأثاث .. إلخ) تفادياً لحدوث عوائق تؤثر على سير أعمال الامتحانات .

الكهرباء - الأثاث .. إلخ) تفادياً لحدوث عوائق تؤثر على سير أعمال الامتحانات . التواصل مع السادة رؤساء الأحياء والإبلاغ عن أى إشغالات بمحيط وأسوار المدارس مقار اللجان والطرق المؤدية لها .

تشكيل غرفة عمليات الإدارة (المدير العام + الوكيل + مدير التعليم الثانوى + موجه أول المادة +

مسئول التطوير + مسئول الأمن + عضو قانوني) .

مسئول التطوير + مسئول الأمن + عضو قانوني) . تفعيل القرار الوزاري الخاص بمكافحة الغش مع عمل محضر إثبات حالة لإى طارىء يحدث أثناء الإمتحانات .

موافاة غرفة العمليات بالمديرية بموقف الغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة وتحديث

الموقف عند اللزوم (للشهادة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى ) .

الموقف عند اللزوم (للشهادة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى ) . ممنوع تداول أى بيانات أو نتيجة أو إحصاءات خاصة بالإمتحانات لأى جهة إلا بعد إعتمادها وورود

فاكس من المديرية بالإعلان . مدير المديرية مباشرة).

فاكس من المديرية بالإعلان . مدير المديرية مباشرة). التبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها .

يتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة الموجودة بالمستشفيات للشهادة الإعدادية.

مراعاة إنتقاء رؤساء لجان سير إمتحانات الإعدادية .

إعلان جداول الإمتحانات للطلبة فى أماكن ظاهرة وواضحة .

الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو بأي وسيلة أخرى .

بالنسبة امتحانات الترم الثاني 2024 للصفوف النقل بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف

الثاني الإعدادي ، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ما يلي :