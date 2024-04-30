تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بتدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة خلال امتحانات الترم الثاني 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استخدام تقنية الباركود في امتخانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، لضمان حقوق ومصلحة الطالب.

واستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ جميع التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات.

وشددت مديريات التربية والتعليم على أنه بشأن تأمين عملية امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل فقد تقرر: