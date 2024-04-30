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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بتدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة خلال امتحانات الترم الثاني 2024. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول لجان امتحانات الترم الثاني 2024  لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استخدام تقنية الباركود في امتخانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، لضمان حقوق ومصلحة الطالب.

واستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ جميع التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات.

وشددت مديريات التربية والتعليم على أنه بشأن تأمين عملية امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل فقد تقرر:

  • تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.
  • التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان.
  • مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسات الأجوبة.
  • حفظ الامتحان داخل مظروف مختوم بخاتم واضعي الامتحان أو موقعا عليه بخط اليد.
  • التنبيه المشدد بغلق البوابات وعدم دخول غير المتخصصين أثناء فترة الامتحانات.
  • تشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات.
  • تأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا.
  • تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة .
  • التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث.
  • التأمين الجيد لغرفة الكنترول.
  • يمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024.
  • يمنع التدخين منعا باتا في جميع اللجان والكنترولات.

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تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024


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