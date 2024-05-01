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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

30 صورة ترصد تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني استعدادا لانطلاقها 8 مايو

تجهيز لجان امتحانات
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024

تشهد المدارس الآن إستعدادات عقد امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها رسمياً وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، 8 مايو 2024.

 

حيث تقوم المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية حاليا ، بإجراءات تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، وتعليق كشوف المناداة ووضع أرقام الجلوس على المقاعد .

 

وشددت مديريات التربية والتعليم على أنه بشأن تأمين عملية امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل فقد تقرر:

  • تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.
  • التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان
  • مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسات الأجوبة.
  • حفظ الامتحان داخل مظروف مختوم بخاتم واضعي الامتحان أو موقعا عليه بخط اليد.
  • التنبيه المشدد بغلق البوابات وعدم دخول غير المتخصصين أثناء فترة الامتحانات.
  • تشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات.
  • تأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا.
  • تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة .
  • التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث.
  • التأمين الجيد لغرفة الكنترول.
  • يمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024
  • يمنع التدخين منع باتا في جميع اللجان والكنترولات

كما تلقت الإدارات التعليمية تعليمات  من وزارة التربية والتعليم تشدد على : 

  • الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لوضع امتحانات الترم الثاني 2024.
  • ان تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمعايير الفنية للامتحان.
  • ان تشتمل الورقة الإمتحانية لجميع أجزاء المنهج التي تم تدريسها.
  • توزيع الأسئلة بشكل يناسب قياس جميع المستويات العلمية والفكرية بين الطلاب.
  • التأكيد على السرية المطلوبة  في الامتحانات لمنع أي حالات تسريب.
  • وضع ضوابط وإجراءات احترازية جديدة لمنع الغش.
  • ارتباط أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024  بأهداف المقرر وموضوعاته.
  • توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
  • إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
  • أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
  • أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
  • أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة.

تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024

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