30 صورة ترصد تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني استعدادا لانطلاقها 8 مايو

تشهد المدارس الآن إستعدادات عقد امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها رسمياً وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، 8 مايو 2024.
حيث تقوم المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية حاليا ، بإجراءات تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، وتعليق كشوف المناداة ووضع أرقام الجلوس على المقاعد .
وشددت مديريات التربية والتعليم على أنه بشأن تأمين عملية امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل فقد تقرر:
- تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.
- التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان
- مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسات الأجوبة.
- حفظ الامتحان داخل مظروف مختوم بخاتم واضعي الامتحان أو موقعا عليه بخط اليد.
- التنبيه المشدد بغلق البوابات وعدم دخول غير المتخصصين أثناء فترة الامتحانات.
- تشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات.
- تأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا.
- تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة .
- التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث.
- التأمين الجيد لغرفة الكنترول.
- يمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024
- يمنع التدخين منع باتا في جميع اللجان والكنترولات
كما تلقت الإدارات التعليمية تعليمات من وزارة التربية والتعليم تشدد على :
- الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لوضع امتحانات الترم الثاني 2024.
- ان تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمعايير الفنية للامتحان.
- ان تشتمل الورقة الإمتحانية لجميع أجزاء المنهج التي تم تدريسها.
- توزيع الأسئلة بشكل يناسب قياس جميع المستويات العلمية والفكرية بين الطلاب.
- التأكيد على السرية المطلوبة في الامتحانات لمنع أي حالات تسريب.
- وضع ضوابط وإجراءات احترازية جديدة لمنع الغش.
- ارتباط أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بأهداف المقرر وموضوعاته.
- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة.