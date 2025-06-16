قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
ربنا يسعد بيك مصر.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لـ عادل إمام
مقتل عاملين في الهلال الأحمر الإيراني خلال غارة إسرائيلية على طهران
سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح
هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
طالبة تنهي حياة شقيقها الأصغر بإحدى قرى الدقهلية
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
بريطانيا تطلب من رعاياها في إسرائيل تسجيل بياناتهم لتوجيه أي مساعدة
تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة
من هو أنطوني تايلور حكم مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية
دعاء الثناء على الله قبل الطلب.. اعرف آداب التضرع إلى خالقك
وزراء خارجية 20 دولة إسلامية يؤكدون رفضهم للعدوان الإسرائيلي على إيران ويدعون للتهدئة والحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ويل سميث يكشف سبب رفضه بطولة فيلم Inception: لم أفهمه

ويل سميث
ويل سميث
شروق سلامة

في اعتراف صريح لأول مرة، كشف النجم العالمي ويل سميث عن السبب الحقيقي وراء رفضه لعب دور البطولة في فيلم “Inception” للمخرج كريستوفر نولان، وهو الدور الذي ذهب لاحقًا إلى النجم ليوناردو دي كابريو.

وقال سميث (56 عامًا) خلال مقابلة إذاعية مع محطة Kiss Xtra:

“لم أعتقد أنني قلت ذلك علنًا من قبل، لكن بما أننا نتحدث بصراحة، فسأقوله الآن: كريستوفر نولان عرض عليّ فيلم Inception قبل ليوناردو دي كابريو، ولم أفهمه.”

وأضاف مازحًا: “الآن بعدما أفكر في الأمر، هذه النوعية من الأفلام التي تدور في عوالم بديلة لا يمكن تقديمها بطريقة جيدة في العرض الأولي… لكنني أتألم حتى اليوم لأنني رفضت هذا الفيلم، كما حدث مع فيلم The Matrix من قبل.”


 

وتُظهر تصريحات سميث كم الألم الذي يشعر به بسبب تفويته فرصتين لبطولتين من أكثر أفلام الخيال العلمي تأثيرًا في تاريخ السينما.

فيلم “Inception”، الذي صدر عام 2010، كان من بطولة دي كابريو في دور “دوم كوب”، وضم نخبة من النجوم أبرزهم: توم هاردي، سيليان مورفي، ماريون كوتيار، جوزيف غوردون-ليفيت، مايكل كين، وإليوت بيج.


وبحسب تقرير سابق من The Hollywood Reporter في نوفمبر 2010، كان الدور قد عُرض أولاً على براد بيت، الذي لم يلتزم بالموعد، ليُعرض لاحقًا على سميث، قبل أن يستقر نولان على دي كابريو.


وعلى الرغم من خسارته لبعض الأدوار الشهيرة، إلا أن ويل سميث لا يزال يتمتع بمسيرة سينمائية ضخمة، حيث حقق نجاحًا عالميًا في أفلام مثل Independence Day، وMen in Black، وAladdin، وSuicide Squad.


 

وكان سميث قد حصل على أول جائزة أوسكار له عام 2022 عن دوره في فيلم King Richard، لكن الحدث طغى عليه الجدل الكبير بعد صفعه للفنان كريس روك على المسرح.


 

يُذكر أن سميث عاد تدريجيًا إلى الساحة السينمائية بعد الحادثة، من خلال أفلام مثل Emancipation في 2022، وأحدث أفلامه Bad Boys: Ride or Die في 2024، حيث يحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لانطلاق سلسلة “باد بويز” الشهيرة إلى جانب النجم مارتن لورانس.


 

ويل سميث Inception Aladdin سميث Bad Boys ليوناردو دي كابريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

إلتون خوسيه رفقة رونالدو

نجم النصر السعودي يعلن رغبته في اعتناق الإسلام

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

شاهد..الأسطورة ليونيل ميسي يحمل شعار النادي الأهلي

ميسي يقلب السوشيال ميديا بصورة عن الأهلي.. إيه الموضوع

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

بالصور

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع؟

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل الغريبة المغربية.. حلوى الأصالة والبساطة في كل لقمة

طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية

فيديو

الحجاب والوسط الفني

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد