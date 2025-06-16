ويل سميث يكشف سبب رفضه بطولة فيلم Inception: لم أفهمه

في اعتراف صريح لأول مرة، كشف النجم العالمي ويل سميث عن السبب الحقيقي وراء رفضه لعب دور البطولة في فيلم “Inception” للمخرج كريستوفر نولان، وهو الدور الذي ذهب لاحقًا إلى النجم ليوناردو دي كابريو.

وقال سميث (56 عامًا) خلال مقابلة إذاعية مع محطة Kiss Xtra:

“لم أعتقد أنني قلت ذلك علنًا من قبل، لكن بما أننا نتحدث بصراحة، فسأقوله الآن: كريستوفر نولان عرض عليّ فيلم Inception قبل ليوناردو دي كابريو، ولم أفهمه.”

وأضاف مازحًا: “الآن بعدما أفكر في الأمر، هذه النوعية من الأفلام التي تدور في عوالم بديلة لا يمكن تقديمها بطريقة جيدة في العرض الأولي… لكنني أتألم حتى اليوم لأنني رفضت هذا الفيلم، كما حدث مع فيلم The Matrix من قبل.”





وتُظهر تصريحات سميث كم الألم الذي يشعر به بسبب تفويته فرصتين لبطولتين من أكثر أفلام الخيال العلمي تأثيرًا في تاريخ السينما.

فيلم “Inception”، الذي صدر عام 2010، كان من بطولة دي كابريو في دور “دوم كوب”، وضم نخبة من النجوم أبرزهم: توم هاردي، سيليان مورفي، ماريون كوتيار، جوزيف غوردون-ليفيت، مايكل كين، وإليوت بيج.



وبحسب تقرير سابق من The Hollywood Reporter في نوفمبر 2010، كان الدور قد عُرض أولاً على براد بيت، الذي لم يلتزم بالموعد، ليُعرض لاحقًا على سميث، قبل أن يستقر نولان على دي كابريو.





وعلى الرغم من خسارته لبعض الأدوار الشهيرة، إلا أن ويل سميث لا يزال يتمتع بمسيرة سينمائية ضخمة، حيث حقق نجاحًا عالميًا في أفلام مثل Independence Day، وMen in Black، وAladdin، وSuicide Squad.





وكان سميث قد حصل على أول جائزة أوسكار له عام 2022 عن دوره في فيلم King Richard، لكن الحدث طغى عليه الجدل الكبير بعد صفعه للفنان كريس روك على المسرح.





يُذكر أن سميث عاد تدريجيًا إلى الساحة السينمائية بعد الحادثة، من خلال أفلام مثل Emancipation في 2022، وأحدث أفلامه Bad Boys: Ride or Die في 2024، حيث يحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لانطلاق سلسلة “باد بويز” الشهيرة إلى جانب النجم مارتن لورانس.



