قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني اعتبارا من السبت ٤ مايو وحتى الجمعة ١٠ مايو حتى يتسنى لطلاب التعليم الفني الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم في استمارة الدبلومات الفنية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، ونظرا للالتماسات المقدمة من عدد كبير من أولياء أمور طلاب التعليم الفني لجميع المديريات بشأن استثناء أبنائهم الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية في المواعيد المقررة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا الموعد سيكون الموعد النهائي الذي سيسمح فيه للطلاب تسجيل بياناتهم قبل عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

ووجه الوزير بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

كما شدد الوزير على التنبيه على كل عضو لجنة ادارة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بعدم التدخل المباشر فى عمل رئيس اللجنة، و ضررورة التواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.

كما شدد على تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن اجزة المحمول والاجهزة الالكترونية وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.