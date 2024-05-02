حرارة ورياح نهارا وجو بارد ليلا .. توقعات حالة طقس اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إن حالة استقرار الأحوال الجوية مازالت مستمرة على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ان يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ويظل الطقس معتدلا خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة فى طقس اليوم

فمازال التحذير مستمرا من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية منوإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وناشدت الهيئة قائدى السيارات بتوخى الحذر والتزام السرعات المقررة وتهدئة السرعة، والتوقف تماما عن القيادة في حالة انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.

كما ويشهد الطقس نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، الأمر الذى يساعدعلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

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