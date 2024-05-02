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رئيس التحرير
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زيادة عالمية.. أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن أسعار الذهب محليا والتى شهدت تحركات جديدة فى اسواق الصاغة

حيث زادت الأسعار  اليوم ، بعد ان شهدت تراجعا

إذ زاد سعر الجرام من عيار 21  أكثر من 3110 جنيهات نتيجة زيادة الأوقية عالميا، فيما تحرك الجنيه الذهب حوالى  500 جنيه كاملة.

 

فسعر عيار 21 في مصر ، قفز عن 3100 جنيه، ولكن لا يزال  متراجعا بفارق كبير من أعلى قمة سجلها في نهاية يناير الماضي وهي4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

 

اما الجنيه الذهب المهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، والذى ويزن 8 جرامات ويكون من عيار 24 فتحرك سعرهليبدأ من 27880 جنيها بعد 24400 جنيه قبل ساعات بفارق يقترب من 500  جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مصر أخبار أسعار الذهب الذهب الدولار

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