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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قرارات نهائية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل انطلاقها بأيام

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، التي سيؤديها الطلاب الشهر الجاري.

حيث قالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، من المقرر أن تنطلق رسمياً بداية من الخميس ۲۰۲٤/٥/١٦  .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، سيتم مراعاة تصحيحها بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة ، بينما سيتم تصحيح مادة الرياضيات بعد إنتهاء الفرع الثاني (الجبر + الهندسة )

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

 

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ) والتي جاءت تفاصيله كالتالي :

الخميس 16 مايو  : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الأحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، راعت مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعيداً عن أيام أعياد الإخوة المسيحيين.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، سيتم مراعاة الآتي فيها:

  • استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.
  • مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية “هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية”.
  • التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.
  • مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.
  • التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

وكان قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- في تصريح خاص لموقع صدى البلد- كل ما يتم نشره على السوشيال ميديا حول تخفيف مناهج الترم الثاني وإعلان الدروس المحذوفة، وجعل بعض المقررات للاطلاع فقط، مؤكدا أن كل ما يقال بهذا الشأن غير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: لم ولن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على تخفيف مناهج الترم الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية ؛ لأن توزيع المناهج الحالية ينتهي بنهاية شهر إبريل وفق الخريطة الزمنية، وبالتالي لا يوجد اي حاجة للتخفيف لان مقررات الترم الثاني تتناسب مع عدد أيام الدراسة في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

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