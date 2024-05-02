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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

إتيكيت تناول المشروبات
إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

يسبب إصدار الصوت أثناء تناول بعض المشروبات إحراج للشخص، لذلك نقدم إليك بعض النصائح للاتيكيت عند تناول المشروبات في الأماكن العامة لتجنب إصدار الأصوات المزعجة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

 إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

تناول ببطء: حاول أن تشرب المشروبات ببطء وبشكل متناسق، تجنب شرب السوائل بشكل عرضي أو سريع، حيث يمكن أن يتسرب الهواء ويسبب إصدار الأصوات.

استخدم الأكواب بشكل صحيح: قم بمسك الكوب بشكل صحيح لتجنب إصدار الأصوات الناتجة عن احتكاك الشفاه بحافة الكوب. يمكنك استخدام مقبض الكوب إذا كان متاحًا.

تجنب الاستنشاق العميق: حاول عدم استنشاق الهواء بشكل عميق قبل أو بعد تناول المشروبات، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في إصدار أصوات غير مرغوب فيها.

الشرب بصمت: حاول أن تشرب المشروبات بصمت دون إصدار أصوات عالية. احرص على إبقاء فمك مغلقًا أثناء الشرب لمنع خروج الهواء.

تجنب الثلج الكثيف: قد يسبب وجود كمية كبيرة من الثلج في الكوب إصدار أصوات عندما تشرب. يمكنك تجنب هذا من خلال طلب المشروبات بأقل قدر ممكن من الثلج.

الانتباه للأكواب البلاستيكية أو الورقية: إذا كنت تستخدم أكوابًا بلاستيكية أو ورقية، فحاول أن تكون حذرًا عندما تشرب منها لتجنب تكوين أصوات طقطقة أو تمزق.

الاهتمام بالشفاه الجافة: إذا كانت شفتيك جافة، فقد يتسبب ذلك في إصدار أصوات غير مرغوب فيها أثناء الشرب. حاول استخدام مرطب للشفاه قبل تناول المشروبات.

تذكر أن الاتيكيت عند تناول المشروبات في الأماكن العامة يركز على الاحترام والحساسية تجاه الآخرين، تجنب إصدار الأصوات المزعجة وحاول أن تكون حذرًا ومهذبًا أثناء تناول المشروبات لتضمن تجربة مريحة للجميع.

المشروبات استخدم الأكواب تجنب الاستنشاق العميق الانتباه للأكواب البلاستيكية أو الورقية الثلج ​​​​​​​health

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لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

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