أوائل الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد لعام الدراسي 2024 _ 2025

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 90.1٪، وحرص على تهنئة الطلاب الأوائل هاتفيًا تقديرًا لتفوقهم، حيث حصل جميعهم على الدرجة النهائية (280 من 280).

وفيما يلي قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد:

_ سارة صقر محمد صقر – إدارة بلاط التعليمية – مدرسة بلاط الإعدادية.

_ كيرلس منصور سعيد شحاته – إدارة الحارجة التعليمية – مدرسة الشهداء الإعدادية.



_ أويس محمود خالد يوسف – إدارة الخارجة التعليمية – مدرسة الشهداء الإعدادية.

_ جني صبري محمود جمال _ إدارة الخارجة التعليمية _ مدرسة الشهداء الاعدادية

_ فيصل محمود فيصل فهمي – إدارة الخارجة التعليمية – مدرسة الخارجة الرسمية للغات.



_ شمس أحمد سيد إمام – إدارة الداخلة التعليمية – مدرسة الهنداوي الإعدادية.



_ محمد حازم محمد عبد الله – إدارة الداخلة التعليمية – مدرسة الغرغور الإعدادية.



_ منة الله سمير طاهر محمود – إدارة الداخلة التعليمية – مدرسة الصديق الإعدادية.



_ حلا خالد محمد عبد الله – إدارة الداخلة التعليمية – مدرسة القصر الإعدادية.



_ حلا محمد عز الدين صالح – إدارة الخارجة التعليمية – مدرسة الرسمية المتميزة .

وتؤكد المحافظة دعمها الكامل للتفوق والتميز التعليمي، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق تعليم عالي الجودة لأبناء الوادي الجديد.