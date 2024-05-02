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رئيس التحرير
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تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

حليمة بولند
حليمة بولند

تصدرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند محركات البحث جوجل بعدما أعلنت وسائل إعلام كويتية، عن إلقاء القبض في احدى الكمائن  بعد صدور حكم بحبسها سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

القبض على حليمة بولند بتهمة الفسق والفجور

أصدرت أسرة الإعلامية حليمة بولند، بيانا من أحد أفرادها (المهندس حسين بولند) تتبرأ فيه منها، بعد القضية التي حكم عليها فيها بالحبس لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقالت أسرة حليمة بولند، في بيانها: «اعلان براءة أسرة المهندس حسين بولند من المدعوة "حليمة" .. نحن اسرة حسين بولند في الكويت نعلن للملأ براءتنا من المدعوة "حليمة بولند" الأخت العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن أعرافنا وقيمنا الاسلامية إلى سمعة و كرامة الأسرة و نطالب ابناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر أعمالها». 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول القصة الكاملة لازمة حليمة بولند من خلال الفيديوجراف التالي.

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تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

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