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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشيخ خالد الجندي: 4 عبادات للمحافظة على القلب من الفتن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياة التي نعيشها ليست إلا سلسلة من الفتن والابتلاءات، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة لا للعب أو الترف، وإنما "ليبلوكم أيكم أحسن عملاً"، كما جاء في مطلع سورة الملك.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن كل يوم تشرق فيه الشمس هو امتحان جديد، سواء في الصحة، أو المال، أو الأهل، أو النفس، أو حتى في متابعة نشرات الأخبار التي باتت مصدرًا دائمًا للقلق.

 وأضاف الشيخ خالد الجندي "الناس أصبحت معتادة على أخبار القتل والدمار، كأنها تعيش بين المقابر، فلا الموت يفزعها، ولا الدماء تهز مشاعرها".

وحذر الشيخ خالد الجندي من خطورة "موت القلوب" وسط زحام الأحداث وتكرار الكوارث، مشيرًا إلى أن الخطر الحقيقي ليس في الموت، بل في أن يفقد الإنسان إحساسه بالحياة وبالقيم، وأن يصبح الموت عنده شيئًا عاديًا لا يهزه.

4 عبادات للمحافظة على القلب من الفتن

وأكد الشيخ خالد الجندي أن العلاج يكمن في المحافظة على حياة القلب، وذلك عبر قيام الليل، وصلاة الفجر، وقراءة القرآن، وذكر الله، لأن الفتن لن تنتهي ما دامت السماوات والأرض.

وذكّر الشيخ خالد الجندي بأن الله يختبر عباده بالخير والشر، ليميز الصادق من الكاذب، وليثبت من كان يرجو لقاءه، قائلاً: "علينا أن نُوطّن أنفسنا للثبات، وأن نُعدّ قلوبنا لمواجهة فتن الزمان".

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إنّ هناك قصة رمزية معبّرة تكشف بعمق عن واقع كثير من الناس الذين يقدمون متاع الدنيا على الدين، ويؤجلون التوبة والرجوع إلى الله، حتى يفاجئهم الموت.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن القصة تبدأ برجل يسافر مع زوجته وابنه، وفي طريقهم يركب معهم "المال" ثم "السلطة"، لكنهم عندما يقابلون "الدين"، يرفضون أن يرافقهم في رحلتهم بحجة أنه سيقيدهم ويحرمهم من الملذات.

الشيخ خالد الجندي: الموت لن ينتظرك

وتابع الشيخ خالد الجندي "بعدها يفاجأون بـ"الموت" الذي يستوقف السيارة ويأمر الأب بالنزول فورًا لأنه "قد انتهت رحلته"، ويُصدم الأب حين يعلم أن المال والسلطة والأهل لن يغنوا عنه شيئًا، وأن الدين الذي تركه هو الشيء الوحيد الذي كان سينفعه".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذه القصة ليست للتسلية بل مرآة تعكس غفلة الناس عن الآخرة، مشددًا على أن "كل ما تجمعه في الدنيا من مال ومنصب، لن يغني عنك شيئًا إذا لم يكن معك دينك.. الموت لن ينتظر حتى تعود إليه".

واستشهد الشيخ خالد الجندي بآيتين من القرآن الكريم تؤكدان هذا المعنى: "قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ... أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... فَتَرَبَّصُوا..."، "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ".

ودعا الشيخ خالد الجندي إلى مراجعة أنفسهم، وأن يجعلوا للدين مكانًا دائمًا في حياتهم، لا مؤجلًا لما بعد المتعة والترف، لأن النهاية قد تأتي فجأة، ولا رجوع بعد فوات الأوان.

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