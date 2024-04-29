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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

‎جديد قضية حليمة بولند.. تسجيل صوتي يحرض على الفسق والفجور.. فيديوجراف

صدى البلد

كشف محامي الطرف الأخر في قضية الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وهو الشاب الذي تعرفت عليه، تفاصيل القصة من طرفه مشيراً إلى تقديم تسجيل صوتي لها مضمونه التحريض على الفسق والفجور.


 

ونفى المحامي في مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، سرقة هاتف الإعلامية من قبل موكله، وأكد أن حليمة هي من أرسلت الصور والفيديوهات المخلة بالآداب بنفسها.


 

وأوضح المحامي أن تحريات المباحث التي راقبت حركة الأبراج، أكدت أن هاتف حليمة هو من أرسل الصور والفيديوهات، بينما كان هاتف موكله في مكان بعيد ومختلف.


 وأكد المحامي أنه قدم تسجيلاً صوتياً للنيابة العامة يظهر صوت حليمة، وهي تحرض موكله على الفسق والفجور، مبينا أن الأخيرة اعترفت بصحة التسجيل.

 

وبينت مريم بحر محامية الإعلامية حليمة بولند أن الخصم تواصل مع حليمة عبر تطبيق "واتساب" في بادئ الأمر، وعرض عليها التعارف بهدف الزواج، وبحكم إرساله الصور الخاصة فيه وإغراقها بعبارات الغزل، نشأت ملاطفة بينهما.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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