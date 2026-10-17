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البحر الأحمر..هيئة الطرق تنهي إصلاح كسر بطريق رأس غارب – الزعفرانة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر..هيئة الطرق تنهي إصلاح كسر بطريق رأس غارب – الزعفرانة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جاد الله

تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاستجابة للملاحظات التي يرصدها المواطنون بشأن حالة الطرق، حيث قامت هيئة الطرق بإصلاح الكسر الموجود بطريق رأس غارب – الزعفرانة، عند بوابة الشركة العامة، عقب تداول شكوى بشأن الموقع عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت مناشدة بشأن وجود كسر بالطريق، أشارت خلالها عن المشكلة، مطالبة بسرعة التدخل لمعالجتها قبل وقوع حوادث قد تهدد سلامة قائدي السيارات ومستخدمي الطريق.

وفي استجابة سريعة، تحركت هيئة الطرق ونفذت أعمال الإصلاح اللازمة، بما يسهم في معالجة المشكلة والحد من المخاطر المرورية، ويعكس أهمية سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات التي يتم رصدها على الطرق.

وأشاد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تحرك هيئة الطرق واستجابتها للبلاغ، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري مع ملاحظات المواطنين، خاصة ما يتعلق بسلامتهم على الطرق، وضرورة استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي مشكلات قد تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، والعمل على معالجتها قبل وقوع الحوادث.

وتأتي هذه الاستجابة لتبرز أهمية المتابعة الميدانية والصيانة الدورية للطرق، وعدم الانتظار حتى تتفاقم العيوب أو تتسبب في حوادث، بما يدعم جهود الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الأمان على الطرق بنطاق المحافظة.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

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