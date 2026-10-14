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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يلتقي أصحاب الورش لمناقشة مستجدات مدينة الحرفيين بالغردقة

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
أ ش أ

 بحث الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر نقل الورش إلى منطقة الحرفيين بالغردقة خلال لقاء مع أصحاب الورش لمناقشة آخر مستجدات مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، وبحث الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروع ونقل الورش إلى المنطقة المخصصة لها خارج الكتلة السكنية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحل مشكلات المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم .

جاء ذلك في بيان اليوم لمحافظة البحر الأحمر حيث أوضح محافظ البحر الأحمر، أنه يجري العمل على استكمال المشروع وفقًا للإجراءات المنظمة تمهيدًا لنقل الورش إلى مدينة الحرفيين، بما يسهم في تنظيم الأنشطة الحرفية والحد من آثارها على المناطق السكنية.

وأشار الدكتور وليد البرقي، إلى أنه سيتم إجراء حصر للورش وأصحابها والمستحقين، لضمان تحديد المستفيدين وفقًا للضوابط المنظمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروع، مع مراعاة مطالب أصحاب الورش واحتياجاتهم.

وأكد البرقي أن المحافظة تعمل على دراسة الحلول المناسبة لاستكمال المشروع والتيسير على أصحاب الورش، بما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلات المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم.

من جانبهم، رحّب أصحاب الورش بقرارات المحافظ بشأن استكمال مشروع مدينة الحرفيين ودراسة تولي المحافظة تنفيذ المرحلة الثانية، معربين عن تقديرهم لاهتمامه ببحث مطالبهم ومتابعة مستجدات المشروع، ومؤكدين تطلعهم إلى الانتهاء منه ونقل الورش إلى المنطقة المخصصة لها، بما يحقق مصالحهم ويسهم في تنظيم النشاط الحرفي داخل مدينة الغردقة.

محافظ البحر الأحمر منطقة الحرفيين مدينة الحرفيين بالغردقة

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