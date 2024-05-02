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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الدولار
الدولار

يهتم الملايين يوميا  بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي سجل تراجعا على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ، حيث هبط بنحو 3 جنيهات من أعلى سعر وهو 50.85 جنيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة التخطيط عن تسلم مصر دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، وهو ما يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف وقد يردى إلى تراجع الدولار مجددا.

سعر الدولار

وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له.

وشهد  سعر الدولار في البنوك  تراجعا لأقل من 48 جنيها، ويظل متراجعا بفارق كبير من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.83 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.81  جنيه للشراء و 47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

كما يبحث البعض عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم،  والتي أصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع الشهر الماضي ، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.80 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.81 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.93 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويعتبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، من أكثر ما يتم البحث عنه، خاصة من قبل التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023.

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