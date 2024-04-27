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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 28-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

ثبت متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع  وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-4-2024

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بعض البنوك الخاصة في  أكثر من 5 بنوك خاصة من بينها  " كريدي أجريكول، المصرف المتحد،ميد بنك،الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات".

انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

استقر السعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم دون أي تغيير يذكر على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

  سعر معظم  البنوك 

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك" مصر،الأهلي المصري،الإسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،الاستثمار العربي، العربي الإفريقي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني QNB،الأهلي المتحد".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنك سايب.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع في بنكي " المصري الخليجي و العقاري المصري العربي".

أعلى سعر

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع 

مواعيد العمل في البنوك

يعود أكثر من 38 بنك حكوميا و خاصا لعمله صباح غد الأحد الموافق 28-4-2024، بعد انتهاء مدة الإجازة التي منحها البنك المركزي اعتبارا من الخميس الماضي، للجهاز المصرفي بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

وحسبما ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي، فإنه تم منح الجهاز المصرفي المصري حوالي 3 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المخصصة للبنوك والمحددة بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وجرى تعطيل العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي بقرار من البنك المركزي المصري.

ويبدأ العمل في البنوك اعتبارا من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة مساء بالنسبة لفروع البنوك بينما يتواجد الموظفون بالجهاز المصرفي بالفروع والإدارات الرئيسية في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا يوميا عدا أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.

سداد استحقاقات أذون باليورو

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الـ5 شهور المقبلة، سداد 645 مليون يورو تعادل 690 مليون دولار؛ كان قد سبق حصل عليها في صورة أذون خزانة مقومة باليورو في مطلع نوفمبر من العام الماضي.

وطرح البنك المركزي في 7 نوفمبر الماضي الأذون من أجل 364 يوما ولمدة عام لتدبير احتياجات الخزانة العامة، مستهدفا بذلك 28 عرض للإكتتاب و الشراء من المستثمرين .

واستهدف البنك المركزي طرح ذلك الأجل بأقل سعر فائدة نسبته 3.999% وأعلي سعر نسبته 5% ومتوسط سعر فائدة 4.134%.

وبلغ إجمالي العروض المقبولة نحو 19 عرضا من المستثمرين بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر نسبته 4% وأقل سعر نسبته 3.99%  و أعلي سعر نسبته 4%.

وتستأنف البنوك عملها صباح غدا بعد انتهاء إجازة احتفالات ذكري تحرير سيناء التي كانت قد قررها البنك المركزي الثلاثاء الماضي ونفذها الجهاز المصرفي إعتبارا من الخميس الماضي.  

نظام جديد لربط الودائع

وقال خطاب موجه من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ قد جرى إرساله لرؤساء قبل تنفيذ الجهاز المصرفي لإجازة  احتفالات تحرير سيناء التي وجه بها اليوم؛ إنه تم تغيير أسلوب قبول تلك العطاءات من التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

وأضافت تعليمات " أبو النجا" أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، مؤكدا أن تلك التعديلات جاءت ضمن جهود " المركزي" لإدارة السيولة في البنوك .

وتعمل تلك السياسيات وفقا لتصريحات "أبو النجا" إلي يحقق التوازن  وضمان اتساقها مع الهدف الرئيسي و التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

جاءت تلك التعليمات ضمن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر "Fixed-rate Tender" بصورة اسبوعية.

و يتم الإعلان عن حجم العملية التي من المقرر اجراءها من قبل البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من جانب  البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، على أن يطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

ويحرص البنك المركزي على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية. 

النقود المتداولة

ارتفعت أرصدة النقود المتداولة خارج البنك المركزي المصري بنهاية العام الماضي إلى 1.15 تريليون جنيه مقابل 1.13 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ1.101 تريليونا في اكتوبر من نفس السنة.

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي بنهاية ديسمبر الماضي إلي 1.7 تريليون جنيه، مقابل 1.61 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2023.

بلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري نحو 453.6 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقابل نحو 485.2 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 483.8 مليار جنيه في أكتوبر2023.

ووصل إجمالي صافي الأصول المحلية لنحو 2.03 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.95 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بنحو 1.93 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وتراجع عجز صافي الأصول الأجنبية إلي 341.35 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 345.1 مليار جنيه عجز في نوفمبر السابق ومقارنة بـ348.9 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.

 

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