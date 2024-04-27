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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على مواعيد العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة تحرير سيناء

مواعيد العمل في البنوك
مواعيد العمل في البنوك

يعود أكثر من 38 بنك حكوميا و خاصا لعمله صباح غد الأحد الموافق 28-4-2024، بعد انتهاء مدة الإجازة التي منحها البنك المركزي اعتبارا من الخميس الماضي، للجهاز المصرفي بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

وحسبما ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي، فإنه تم منح الجهاز المصرفي المصري حوالي 3 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المخصصة للبنوك والمحددة بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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وجرى تعطيل العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي بقرار من البنك المركزي المصري.

ويبدأ العمل في البنوك اعتبارا من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة مساء بالنسبة لفروع البنوك بينما يتواجد الموظفون بالجهاز المصرفي بالفروع والإدارات الرئيسية في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا يوميا عدا أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.

سداد استحقاقات أذون باليورو

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الـ5 شهور المقبلة، سداد 645 مليون يورو تعادل 690 مليون دولار؛ كان قد سبق حصل عليها في صورة أذون خزانة مقومة باليورو في مطلع نوفمبر من العام الماضي.

وطرح البنك المركزي في 7 نوفمبر الماضي الأذون من أجل 364 يوما ولمدة عام لتدبير احتياجات الخزانة العامة، مستهدفا بذلك 28 عرض للإكتتاب و الشراء من المستثمرين .

واستهدف البنك المركزي طرح ذلك الأجل بأقل سعر فائدة نسبته 3.999% وأعلي سعر نسبته 5% ومتوسط سعر فائدة 4.134%.

وبلغ إجمالي العروض المقبولة نحو 19 عرضا من المستثمرين بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر نسبته 4% وأقل سعر نسبته 3.99%  و أعلي سعر نسبته 4%.

وتستأنف البنوك عملها صباح غدا بعد انتهاء إجازة احتفالات ذكري تحرير سيناء التي كانت قد قررها البنك المركزي الثلاثاء الماضي ونفذها الجهاز المصرفي إعتبارا من الخميس الماضي. 

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