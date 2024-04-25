البنك المركزي يعلن تغيير أسلوب قبول عطاءات ربط الودائع.. تفاصيل

قرر البنك المركزي المصري، الإعتداد بأسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة" Full Allotment" في العطاءات الخاصة بالعمليات الرئيسية لربط الودائع لديه Main Operation.



وقال خطاب موجه من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ قد جرى إرساله لرؤساء قبل تنفيذ الجهاز المصرفي لإجازة احتفالات تحرير سيناء التي وجه بها اليوم؛ إنه تم تغيير أسلوب قبول تلك العطاءات من التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

وأضافت تعليمات " أبو النجا" أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، مؤكدا أن تلك التعديلات جاءت ضمن جهود " المركزي" لإدارة السيولة في البنوك .



وتعمل تلك السياسيات وفقا لتصريحات "أبو النجا" إلي يحقق التوازن وضمان اتساقها مع الهدف الرئيسي و التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.



جاءت تلك التعليمات ضمن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر "Fixed-rate Tender" بصورة اسبوعية.



و يتم الإعلان عن حجم العملية التي من المقرر اجراءها من قبل البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من جانب البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، على أن يطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

ويحرص البنك المركزي على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.