الدولار يواصل تراجعه في مصر اليوم

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل العملة الخضراء انخفاضا بقيمة تتراوح بين 32 و 50 قرش.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم السبت 27 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي.

نحو 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع بتراجع 32 قرش علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في العقاري المصري العربي نحو 48 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنوك (قطر الوطني ، الاستثمار العربي، مصر، الإسكندرية، العربي الإفريقي، البركة، قناة السويس، الأهلي المصري، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد ) نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.83 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الإمارات دبي الوطني، ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية) نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 48.10 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية.

40 مليار دولار احتياطيات نقدية

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.