جراحة دقيقة.. إنقاذ حياة طفلة في مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ

نجح فريق طبي من قسم جراحة التجميل بمستشفى دسوق العام في إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا كانت تعاني من ثقب في سقف الحلق.

وقال الدكتور علاء الأحول، مدير مستشفى دسوق العام، إن الطفلة تم استقبالها في المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد حالتها، وقد ضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الدكتور إبراهيم داوود، استشاري التجميل، و الدكتور فتحي العزايزي، أخصائي التجميل، و الدكتور محمد سالم، رئيس قسم التخدير، والدكتور أحمد عليبة، استشاري التخدير، و الدكتور همت عبدالسلام، استشاري التخدير، وطاقم التمريض بالعمليات.

وذكر الدكتور أن حالة الطفلة مستقرة حاليًا، وقد تم نقلها إلى قسم عناية الأطفال لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد الجراحة.

أعرب أهل الطفلة عن شكرهم وتقديرهم العميق لفريق جراحة التجميل وفريق التخدير بمستشفى دسوق العام على الخدمة الطبية المتميزة وسرعة الاستجابة التي ساهمت بشكل كبير في إنقاذ حياة ابنتهم.