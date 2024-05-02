بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي من تحقيق إنجاز كبير في بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023-2024، حيث وصل إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي.

وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية نظيره الترجي التونسي، في مباراة مرتقبة ستقام ذهابًا في تونس في 18 مايو وإيابًا في القاهرة في 25 مايو، وما يميز هذه المواجهة هو أن فريق الأهلي يسعى لتحقيق تتويج تاريخي يضعه في مكانة بارزة في عالم كرة القدم.

والمفاجأة الكبيرة جاءت من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي أشار في تقريره السنوي إلى أن فريق الأهلي، في حال فوزه ببطولة دوري الأبطال على حساب الترجي، سيكون أول ناد مصري وإفريقي يشارك في كأس الإنتركونتيننتال.

وتعتبر كأس الإنتركونتيننتال بطولة جديدة مستحدثة من "فيفا"، تجمع بين بطلي القارات، وستكون فرصة للأهلي للتنافس على مستوى عالمي وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى قائمة إنجازاته الكبيرة.