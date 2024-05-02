موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة

يستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في المباراة النهائية لكأس مصر، والتي ستُقام مساء اليوم الخميس على صالة الشباب والرياضة.

توقيت وبث المباراة

تبدأ مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وستُبث عبر قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق المعلق وليد أبو سريع.

أداء الفريقين في نصف نهائي البطولة

حقّق الأهلي تأهله للمباراة النهائية بعد فوز مثير على نظيره الجزيرة في مباراة نصف النهائي، حيث انتهت المواجهة بفوز الأهلي بنتيجة 67-66 بفضل أداء قويّ من اللاعبين وتعديلات المدير الفني أوجستي بوش في الفترة الرابعة.

من جانبه، تأهل الاتحاد إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على الزمالك بنتيجة 76-68، ليبدي الفريق استعداده لخوض تحدي المواجهة النهائية أمام الأهلي.

يترقب عشاق السلة المصرية مباراة النهائي بفارغ الصبر، متطلعين لمشاهدة الندية والتنافس القوي بين الأهلي والاتحاد في سعيهما للتتويج بلقب كأس مصر للسلة.