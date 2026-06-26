متحدث النواب السابق يكشف سر ثقة العالم في مصر ودورها المحوري إقليميًا

أكد الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق، أن مصر أثبتت قدرتها على الحفاظ على أمنها واستقرارها، رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات وصراعات متلاحقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت نموذجًا للدولة القادرة على تجاوز التحديات الإقليمية بفضل ثقلها السياسي ودورها المحوري في إدارة الأزمات.

الملاذ الآمن للشعوب العربية

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر كانت ولا تزال الملاذ الآمن للشعوب العربية في أوقات الأزمات، مستشهدًا باستقبالها للأشقاء من السودان وليبيا ودول أخرى شهدت اضطرابات سياسية وأمنية، مؤكدًا أن القاهرة لا تصدر الأزمات إلى محيطها، بل تسعى دائمًا إلى تقديم الحلول والمبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أن الدولة المصرية لعبت دورًا مهمًا في تهدئة العديد من الملفات الإقليمية المعقدة، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، مشيرًا إلى أن المؤسسات المصرية المعنية ساهمت في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحل السياسي، وهو ما انعكس على تقدير المجتمع الدولي للدور المصري.

المشاركة المصرية في المحافل الدولية

كما أشار حسب الله إلى أن المشاركة المصرية في المحافل الدولية الكبرى، ومنها قمة مجموعة السبع؛ عكست حجم الثقة الدولية في الدولة المصرية وقيادتها، لافتًا إلى أن إشادات قادة العالم بمصر لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج سنوات من العمل الجاد للحفاظ على الاستقرار وتعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.

معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة

وشدد على أن مصر باتت تمثل بوابة رئيسية لأي تسوية أو حل سياسي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مكانتها الدولية وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف جعلتها عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ما يفسر حجم التقدير والثقة التي تحظى بها لدى القوى الدولية والإقليمية.