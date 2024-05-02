بعيدا عن التعصب.. عمرو الدرديري يوجه رسالة للنادي الأهلي

شارك عمرو الدرديري المحلل الرياضي، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مباراة الأهلي و الترجي.

وكتب: "كلمتين مهمين وبجد مش هزار وبعيداً عن التعصب زي مابتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية أنا بتمنى فوز الأهلي على الترجي من كل قلبي، ومينفعش حد غير الأهلي يكسب البطولة دي بالتحديد ومع احترامي للترجي مينفعش يعمل راسة براس الأهلي ولا يبقى في مقارنة معاه أصلا وان شاء الله الأهلي هيحسم اللقب من رادس كمان ويجي في مصر يحتفل بالكاس".

الأهلي ومازيمبي

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.