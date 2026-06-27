يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك

طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين،يواجه الكثيرون أشخاصًا يتدخلون في تفاصيل حياتهم الخاصة، ويطرحون أسئلة محرجة أو يقدمون نصائح غير مطلوبة، سواء في محيط العائلة أو العمل أو بين الأصدقاء.

8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين

ويؤكد خبراء علم النفس أن التعامل مع المتطفلين يحتاج إلى هدوء وحكمة، لأن الانفعال أو الدخول في مشادات قد يزيد من تعقيد الموقف.

8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل

لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هبه شمندي، أخصائية الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الشخص المتطفل غالبًا لا يدرك أن سلوكه يزعج الآخرين، بينما يتعمد بعض الأشخاص تجاوز الحدود الشخصية بدافع الفضول أو الرغبة في فرض السيطرة.

وأضافت أن وضع حدود واضحة يعد أفضل وسيلة للحفاظ على الراحة النفسية.

1- لا تكشف كل تفاصيل حياتك

كلما شاركت معلومات شخصية كثيرة مع الآخرين، زادت فرص تدخلهم في شؤونك. لذلك احرص على الاحتفاظ ببعض التفاصيل لنفسك، خاصة تلك المتعلقة بالأسرة أو العمل أو الأمور المالية.

2- تعلم أن تقول "هذا أمر شخصي"

ليس من الضروري الإجابة عن كل سؤال يُطرح عليك. يمكنك الرد بابتسامة وهدوء بعبارات مثل: "أفضل الاحتفاظ بهذا الأمر لنفسي"، أو "هذا موضوع شخصي"، دون الشعور بالحرج أو الذنب.

3- لا تدخل في جدال طويل

إذا وجدت شخصًا يصر على التدخل في حياتك، فلا تحاول إقناعه بوجهة نظرك. الرد المختصر والواضح غالبًا يكون أكثر فاعلية من النقاش الطويل الذي قد يتحول إلى خلاف.

4- ضع حدودًا باحترام

تؤكد الدكتورة إسراء عبد الفتاح أن احترام الآخرين لا يعني السماح لهم بتجاوز حدودك. يمكنك توضيح ما تقبله وما ترفضه بأسلوب هادئ وحازم، دون إساءة أو انفعال.

5- لا تشعر بأنك ملزم بتبرير قراراتك

اختياراتك في العمل أو الدراسة أو الزواج أو تربية الأبناء تخصك أنت، وليس من الضروري تقديم مبررات لكل قرار تتخذه لإرضاء الآخرين.

6- غيّر مسار الحديث

إذا شعرت بأن الأسئلة أصبحت شخصية أو محرجة، حاول تحويل الحديث إلى موضوع آخر أو اسأل الطرف الآخر عن أمر مختلف، فهذه طريقة لبقة لإنهاء الموقف.

7- تجاهل بعض التعليقات

ليس كل تعليق يستحق الرد. فبعض الأشخاص يبحثون فقط عن إثارة الجدل أو استدراجك للنقاش، وهنا يكون التجاهل أحيانًا أفضل رد يحافظ على هدوئك.

8- ابتعد عن الأشخاص الذين يستنزفون طاقتك

إذا كان هناك شخص يكرر التدخل في حياتك رغم توضيح حدودك، فمن الأفضل تقليل الاحتكاك به قدر الإمكان، لأن الحفاظ على صحتك النفسية أولوية.

متى يصبح التدخل مشكلة؟

و توضح شمندي أن الفضول البسيط يختلف عن التدخل المستمر في القرارات الشخصية أو ممارسة الضغوط النفسية. فإذا شعرت أن وجود شخص معين يسبب لك التوتر أو يقلل من ثقتك بنفسك، فمن حقك وضع مسافة آمنة في العلاقة.

واختتمت أخصائية الصحة النفسية حديثها بالتأكيد على أن العلاقات الصحية تقوم على الاحترام المتبادل، وأن وضع الحدود الشخصية ليس أنانية أو قلة ذوق، بل مهارة ضرورية لحماية الخصوصية وبناء علاقات أكثر توازنًا وراحة.