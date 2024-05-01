عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن عن موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أحمد شوبير
أحمد شوبير

علّق الإعلامي أحمد شوبير على مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
 

وكتب "شوبير ": "نهائيًا وبدون اجتهادات مباراة الترجي والأهلي في نهائي أفريقيا ستقام في موعدها في تونس.. ولا صحة مطلقا لأية احتمالات بنقلها خارج تونس".

 

قال الناقد الرياضي محمد عصام، إن الأهلي تنتظره مباراة قوية للغاية أمام الترجي التونسي في مبارتي نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن ديربي الأهلي والترجي عادة ما يشهد إثارة في جميع اللقاءات.

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الأهلي والترجي لعبا 24 مرة من قبل، والكفة والتاريخ يرجحان الأهلي، ولكن يجب على لاعبي الأحمر الاستعداد جيدا لهذه المباراة.

وحذر لاعبي الأهلي وجهازه الفني من خطورة الفريق التونسي الذي تمكن من حسم بطاقة التأهل على أحد أفضل الفرق في أفريقيا، بعد الإطاحة بفريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وعقب: “يجب على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التحضير جيدا لمبارتي النهائي، ونزول إمام عاشور في الشوط الثاني من مباراة مازيمبي كان بمثابة نقطة التحول في المباراة وتقديم المساندة لخط الهجوم”.

وأشار محمد عصام إلى أن هناك بعض الانتقادات التي تطال المدير الفني للأهلي بسبب تشكيل الأهلي الذي يخوض بها المباريات وغياب عدد من اللاعبين، أو التمسك بوجود لاعب معين في التشكيل الأساسي. 

وأشاد بأداء النادي الأهلي وتحقيقه الفوز على نادي مازيمبي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأهله للنهائي القاري للمرة الخامسة على التوالي.

احمد شوبير السويسري مارسيل كولر أمام الترجي التونسي رشا مجدي صن داونز مباراة الترجي والأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حماس: نطالب بالهدنة الدائمة.. ونتنياهو يهدد إذا أصررنا على هذا الأمر

شهر سماح لاستكمال إجراءات الدفع في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

ترشيحاتنا

دعاء يحمي من العين والحسد والسحر.. ردد هذه الكلمات لا يقدر عليها جان

في اتصال هاتفي.. المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

جريمة يعاقب عليها بالإعدام.. النائب العام يحيل قاتـ ل طفلة مدينة نصر للجنايات

مصطفى بكري : اختيار ابراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية

وفاء للرئيس.. اتحاد القبائل يكشف سبب تدشين مدينة السيسي

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن ولايتي الخرطوم ونهر النيل بالسودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

يشبه فستان الزفاف.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

القوات الجوية وشركة داسو الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

فيديو

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ