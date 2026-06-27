نجم السعودية يغادر مباراة الرأس الأخضر على نقالة بعد إصابة قوية

تلقى منتخب السعودية ضربة موجعة خلال مباراته الجارية أمام منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعرض المدافع حسان تمبكتي لإصابة قوية أجبرته على مغادرة أرض الملعب.

تمبكتي يغادر على نقالة

وجاءت الإصابة خلال إحدى الكرات الدفاعية، عندما حاول حسان تمبكتي قطع الكرة، قبل أن يسقط على أرض الملعب دون أي احتكاك مباشر مع أحد لاعبي الرأس الأخضر. وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي للمنتخب السعودي لتقديم الإسعافات اللازمة، إلا أن اللاعب لم يتمكن من استكمال اللقاء، ليغادر محمولًا على نقالة وسط قلق واضح من زملائه والجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة عقب نهاية المباراة، لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة، خاصة في ظل المخاوف من تعرضه لإصابة عضلية أو في أربطة الركبة.

موقف السعودية في المجموعة

ويخوض المنتخب السعودي المباراة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له في البطولة، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة خلال أول جولتين، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثامنة.

وكان “الأخضر” قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي أمام منتخب أوروجواي، قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام منتخب إسبانيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية.

في المقابل، يدخل منتخب الرأس الأخضر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين، بعدما حقق تعادلين في الجولتين السابقتين، ويطمح لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب وإنعاش آماله في التأهل.

ترقب لنتيجة الفحوصات

وتسببت إصابة تمبكتي في حالة من القلق داخل صفوف المنتخب السعودي، نظرًا لأهميته في الخط الخلفي، حيث ينتظر الجهاز الفني والجماهير نتائج الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته، ومعرفة مدى إمكانية عودته للمشاركة في الفترة المقبلة، خاصة إذا واصل المنتخب مشواره في البطولة