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شوط أول سلبي بين السعودية وكاب فيردي في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين السعودية وكاب فيردي في كأس العالم 2026

منتخب السعودية
منتخب السعودية
رباب الهواري

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب السعودية ونظيره منتخب كاب فيردي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة حذرًا واضحًا من جانب المنتخبين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب مع محاولات متبادلة للسيطرة على مجريات اللقاء، دون أن ينجح أي فريق في فرض أفضلية هجومية واضحة أو الوصول إلى الشباك.

واعتمد المنتخب السعودي على الاستحواذ وتبادل الكرات القصيرة من أجل اختراق دفاعات كاب فيردي، بينما لجأ المنافس إلى التنظيم الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى محمد العويس.

ورغم المحاولات التي قادها سالم الدوسري وفراس البريكان وسلطان مندش، فإن اللمسة الأخيرة غابت عن هجمات الأخضر، في ظل التكتل الدفاعي الجيد من جانب منتخب كاب فيردي، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

تشكيل منتخب السعودية

دخل المدير الفني المباراة بالتشكيل التالي:

* حراسة المرمى: محمد العويس.
* خط الدفاع: عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل.
* خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.
* خط الهجوم: سلطان مندش، فراس البريكان، سالم الدوسري.

ويتطلع المنتخب السعودي خلال الشوط الثاني إلى رفع نسق الأداء الهجومي واستغلال الفرص المتاحة من أجل تسجيل هدف يمنحه الأفضلية ويعزز فرصه في تحقيق الفوز، خاصة أن المباراة تمثل أهمية كبيرة في تحديد موقفه من التأهل إلى الدور المقبل، بينما يطمح منتخب كاب فيردي إلى مواصلة صلابته الدفاعية واستغلال أي فرصة قد تسنح له لخطف هدف يمنحه النقاط الثلاث في ختام منافسات دور المجموعات

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